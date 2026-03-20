Pagani, rapina aggravata: tre arresti dopo minacce a un automobilista

Tre uomini, due 46enni e un 54enne, tutti residenti nell’Agro Nocerino-Sarnese, sono stati arrestati in flagranza dai Carabinieri con l’accusa di rapina aggravata.

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PAGANI – Tre uomini, due 46enni e un 54enne, tutti residenti nell’Agro Nocerino-Sarnese, sono stati arrestati in flagranza dai Carabinieri con l’accusa di rapina aggravata.

L’operazione è stata condotta dai militari della Stazione di Pagani e della Sezione Radiomobile del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore.

La ricostruzione

Secondo quanto emerso, i tre avrebbero minacciato un uomo costringendolo a consegnare un’auto di grossa cilindrata e un orologio di elevato valore che indossava al momento dei fatti.

L’intervento dei carabinieri

L’azione tempestiva delle forze dell’ordine ha consentito di individuare e bloccare i presunti responsabili poco dopo l’episodio, procedendo all’arresto in flagranza.

Le indagini

Il procedimento penale è attualmente nella fase delle indagini preliminari. Per gli indagati resta valida la presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva.

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