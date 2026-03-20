Recuperati vasi sacri rubati: denunciato 31enne originario di Nola

Recuperati due vasi sacri trafugati nel luglio 2025 dalla chiesa di Sant’Antonio da Padova a Reggio Emilia. Il ritrovamento è avvenuto nel corso di un’operazione dei carabinieri di Campagnola Emilia.
Le pissidi, di particolare pregio, sono state rinvenute all’interno dell’abitazione di un 31enne originario di Nola e attualmente residente a Novellara.
Il ritrovamento
L’intervento dei militari è scattato nell’ambito dell’esecuzione di un ordine di carcerazione a carico dell’uomo per precedenti reati. Durante la perquisizione domiciliare sono emersi i due oggetti liturgici, uno dei quali stimato intorno ai duemila euro.
Denuncia e restituzione
Il 31enne è stato denunciato per ricettazione. I vasi sacri, posti sotto sequestro, sono stati successivamente restituiti alla comunità religiosa.
A riceverli è stato il parroco, Marco Ferrari, che ha potuto così riportare in chiesa gli arredi sottratti mesi prima.