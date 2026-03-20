Sant’Antonio Abate, precipita da un lucernaio: grave operaio

Grave incidente sul lavoro a Sant’Antonio Abate, dove un operaio di 30 anni è precipitato da un’altezza di circa otto metri durante un intervento su un tetto.

L’uomo era impegnato nell’installazione di pannelli fotovoltaici sulla copertura di un capannone all’interno di un’azienda alimentare, quando avrebbe sfondato un lucernaio, cadendo nel vuoto.

I soccorsi e le condizioni

Immediato l’intervento dei sanitari del 118, che hanno trasportato il ferito all’Ospedale del Mare. Il 30enne è attualmente ricoverato in prognosi riservata: non sarebbe in pericolo di vita, ma ha riportato diversi traumi a seguito dell’impatto.

Indagini e sequestro dell’area

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, insieme ai tecnici dell’Asl e agli ispettori del lavoro, per effettuare i rilievi e ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Una porzione del capannone, di circa 20 metri quadrati, è stata posta sotto sequestro. Le indagini sono ora in corso per accertare eventuali responsabilità e verificare il rispetto delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.