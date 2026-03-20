Sarno. Aggredisce capotreno sul treno Salerno-Caserta: arrestato 50enne

Un uomo di 50 anni è stato arrestato dopo aver colpito con calci e pugni un capotreno che gli aveva chiesto di esibire il biglietto di viaggio.

SARNO – Violenta aggressione a bordo di un treno lungo la tratta Salerno-Caserta. Un uomo di 50 anni è stato arrestato dopo aver colpito con calci e pugni un capotreno che gli aveva chiesto di esibire il biglietto di viaggio.

L’aggressione

L’episodio si è verificato nei giorni scorsi durante il viaggio. Secondo la ricostruzione, l’uomo avrebbe inizialmente insultato il capotreno, per poi passare rapidamente alle vie di fatto, aggredendolo con violenza.

Determinante l’intervento di alcuni colleghi della vittima, che hanno prestato i primi soccorsi e allertato le forze dell’ordine.

L’intervento della polizia

Alla stazione di Sarno sono intervenuti gli agenti del commissariato locale, che hanno bloccato e arrestato il 50enne in flagranza di reato, applicando le disposizioni previste dal decreto sicurezza.

L’arresto è stato successivamente convalidato dal giudice dopo il rito direttissimo.

Le condizioni del capotreno

Il capotreno aggredito è stato trasportato al pronto soccorso dell’Ospedale Martiri del Villa Malta, dove è stato medicato: per lui una prognosi di pochi giorni.