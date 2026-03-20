Sarno, inaugurato spazio giovani a Villa Lanzara DesTEENazione (video)

Inaugurato a Sarno lo spazio giovani di Villa Lanzara con DesTEENazione, progetto educativo e aggregativo per inclusione, formazione e cittadinanza attiva

L’inaugurazione e il valore per il territorio

A Sarno, presso Villa Lanzara, è stato inaugurato lo spazio multifunzionale dedicato a giovani e adolescenti, realizzato nell’ambito del progetto DesTEENazione, promosso dal Comune in collaborazione con Agro Solidale. Il taglio del nastro si è svolto alla presenza dei sindaci dell’ambito territoriale della consortile, tra cui Francesco Squillante, Raffaele Maria De Prisco, Andrea Annunziata e Michele Strianese, insieme ai rappresentanti Ferdinando Prevete e Gerardo Cardillo. La struttura si configura come un presidio strategico e spazio aggregativo fondamentale per contrastare isolamento e disagio giovanile, offrendo luoghi sicuri e inclusivi.

Spazi, attività e opportunità per i giovani

Il progetto DesTEENazione – Desideri in azione, finanziato dal Ministero del Lavoro e dall’Unione Europea, coinvolge giovani tra 11 e 21 anni in percorsi di formazione, partecipazione e cittadinanza attiva. Gli spazi, progettati per favorire aggregazione e crescita, ospiteranno attività educative, laboratori e momenti di socialità tra sport, musica e creatività, oltre ad azioni contro l’abbandono scolastico e supporto psicologico. Previsti anche tirocini formativi in collaborazione con il Giffoni Film Festival, con l’obiettivo di rafforzare inclusione, autonomia e protagonismo giovanile nel territorio di Sarno.

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