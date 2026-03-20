Serie A, Cagliari-Napoli: orario, probabili formazioni e dove vederla

Il Napoli torna in campo per la 30ª giornata di Serie A. Oggi, venerdì 20 marzo, la squadra guidata da Antonio Conte è impegnata in trasferta contro il Cagliari all’Unipol Domus, in un match importante per la corsa in campionato.
Gli azzurri arrivano alla sfida dopo la vittoria in rimonta contro il Lecce, mentre i sardi sono reduci dalla sconfitta contro il Pisa e cercano punti preziosi davanti al proprio pubblico.
Orario e probabili formazioni
Il calcio d’inizio è fissato alle ore 18:30. Queste le probabili formazioni:
Cagliari (3-5-2): Caprile; Zé Pedro, Mina, Dossena; Palestra, Adopo, Gaetano, Sulemana, Zappa; Folorunsho, Esposito.
Allenatore: Pisacane.
Napoli (3-4-2-1): Meret; Juan Jesus, Buongiorno, Olivera; Politano, McTominay, Gilmour, Spinazzola; De Bruyne, Alisson Santos; Hojlund.
Allenatore: Conte.
Dove vederla
La partita sarà trasmessa in diretta su DAZN. Sarà visibile anche su Sky, per gli abbonati al pacchetto Zona DAZN, al canale 214. Disponibile inoltre in streaming tramite l’app ufficiale DAZN.