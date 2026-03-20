Sversamenti nel Sarno, sequestrata azienda a Sant’Antonio Abate: impianti bypassati

SANT’ANTONIO ABATE – Nuovo colpo all’inquinamento del Fiume Sarno, da anni al centro di una complessa emergenza ambientale. Nelle ultime ore è stata sequestrata un’azienda operante nel settore della lavorazione e produzione di carni, accusata di gravi violazioni in materia ambientale.
L’operazione
Il provvedimento è stato disposto dalla Procura della Repubblica di Torre Annunziata ed eseguito dai militari del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale Agroalimentare e Forestale (NIPAAF) di Napoli.
Durante i controlli, gli investigatori hanno riscontrato un sistema di gestione illecito delle acque reflue industriali: i liquidi, contenenti residui organici e chimici derivanti dalla lavorazione delle carni, venivano scaricati direttamente nella rete fognaria senza alcun trattamento.
L’impianto di depurazione interno risultava infatti completamente bypassato e non funzionante.
Le accuse
Le contestazioni mosse delineano un quadro di irregolarità sistematiche:
- violazione dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)
- scarico non autorizzato di reflui industriali
- gestione illecita e deposito incontrollato di rifiuti
All’interno dello stabilimento sono state inoltre individuate aree adibite a discariche abusive, con accumuli di rifiuti speciali, anche pericolosi, senza adeguate misure di sicurezza.
Il sequestro
I militari hanno posto sotto sequestro l’intero complesso aziendale, procedendo anche alla “tombatura” della condotta illegale per bloccare immediatamente lo sversamento.
Sequestrate anche sei vasche interrate e tutte le aree utilizzate per lo stoccaggio illecito dei rifiuti.
Un’emergenza ancora aperta
L’operazione si inserisce nell’ambito delle attività di contrasto all’inquinamento del bacino del Sarno, uno dei più compromessi d’Europa. Ogni scarico abusivo contribuisce al degrado dell’ecosistema che sfocia nel Golfo di Napoli, rendendo più difficile il percorso di bonifica.