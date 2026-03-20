Tragedia a Mercato San Severino: muore una 40enne, comunità sotto shock

Dolore e incredulità nella frazione di Sant’Angelo, dove una donna di 40 anni è stata trovata senza vita nella propria abitazione.

MERCATO SAN SEVERINO – Dolore e incredulità nella frazione di Sant’Angelo, dove una donna di 40 anni è stata trovata senza vita nella propria abitazione. La tragedia ha profondamente colpito l’intera comunità di Mercato San Severino.

Il ritrovamento

Secondo una prima ricostruzione, a fare la drammatica scoperta sarebbe stato il marito, rientrato in casa e trovato la moglie priva di sensi nel bagno. Immediata la chiamata ai soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, supportati dall’associazione “La Solidarietà” di Fisciano. Nonostante i tentativi di rianimazione, per la donna non c’è stato nulla da fare.

Indagini in corso

I Carabinieri della Compagnia di Mercato San Severino hanno effettuato i rilievi per chiarire la dinamica dell’accaduto. Al momento non viene esclusa alcuna ipotesi, anche se gli accertamenti sono ancora in fase iniziale.

Il dolore della comunità

La 40enne era conosciuta e stimata da molti. La notizia si è diffusa rapidamente, lasciando sgomento tra i residenti della frazione.

Particolarmente forte la commozione per i due figli piccoli che la donna lascia. In queste ore, l’intera comunità si stringe attorno alla famiglia, nel tentativo di offrire conforto davanti a una tragedia che resta, per ora, senza spiegazioni certe.