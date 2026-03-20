Non si sono fermati nemmeno davanti ai ricordi di una vita. Vittima una donna di 98 anni, raggirata con la tecnica del “finto carabiniere” e derubata anche della fede nuziale del marito defunto.

L’episodio, avvenuto nell’area dei Castelli Romani, ha dato il via a un’indagine coordinata dalla Procura di Velletri, partita nel settembre 2025 dopo la denuncia presentata presso la stazione di Monte Porzio Catone.

La truffa

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i due indagati si sarebbero presentati all’anziana fingendosi carabinieri, raccontando che la sua auto era stata utilizzata per una rapina. Con questo stratagemma sono riusciti a entrare in casa e a guadagnare la fiducia della vittima.

Una volta all’interno dell’abitazione, hanno sottratto diversi gioielli in oro, tra cui anche la fede nuziale del marito scomparso.

Le indagini e gli arresti

L’attività investigativa, condotta dai militari della compagnia di Frascati, si è sviluppata attraverso l’analisi dei sistemi di videosorveglianza, pedinamenti e attività tecniche che hanno permesso di tracciare gli spostamenti dei sospettati.

I due, già noti alle forze dell’ordine e ritenuti responsabili di truffe simili in diverse città italiane, sono stati rintracciati tra Salerno e Pellezzano.

Bloccati all’alba, sono stati arrestati e trasferiti in carcere.

L’allarme

L’episodio riaccende l’attenzione sulle truffe ai danni degli anziani, spesso messe in atto con tecniche ormai collaudate come quella del finto appartenente alle forze dell’ordine. Le autorità raccomandano la massima prudenza e invitano a segnalare immediatamente situazioni sospette.