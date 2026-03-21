Capaccio Paestum, discarica abusiva di 20mila metri quadrati: area sequestrata

Blitz della Polizia Municipale a Capaccio Paestum, in località Cafasso, dove è stata sequestrata un’area di circa 20mila metri quadrati trasformata in una discarica abusiva.

Blitz della Polizia Municipale a Capaccio Paestum, in località Cafasso, dove è stata sequestrata un’area di circa 20mila metri quadrati trasformata in una discarica abusiva.

Il sequestro

All’interno del sito sono stati rinvenuti ingenti quantitativi di rifiuti speciali, sia pericolosi che non pericolosi, accumulati senza alcun rispetto delle normative ambientali.

Denuncia e provvedimenti

La proprietaria del fondo, una donna residente nello stesso comune, è stata denunciata. Contestualmente, è stata disposta la messa in sicurezza dell’area e la successiva bonifica, come previsto dalla normativa vigente.

Controlli in corso

Le attività di monitoraggio proseguiranno nei prossimi giorni per verificare eventuali ulteriori irregolarità e garantire la tutela del territorio.