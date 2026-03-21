Capri, riapre la funicolare: riparte il collegamento tra porto e Piazzetta

Torna in funzione uno dei simboli dell’isola: la funicolare di Capri riaprirà lunedì 23 marzo dopo la consueta pausa invernale dedicata agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.
La prima corsa partirà alle 6:25 da entrambe le stazioni, ristabilendo il collegamento tra Marina Grande e la celebre Piazzetta.
Servizio essenziale per l’isola
A confermare la riapertura è stato il direttore d’esercizio, Pasquale Santoro, che ha sottolineato il rispetto dei tempi nonostante le difficili condizioni meteo dei mesi scorsi.
Con il ritorno in attività, torna operativo anche il caratteristico “vagoncino rosso”, in grado di trasportare circa cento passeggeri in pochi minuti dal porto al centro dell’isola, rappresentando un servizio fondamentale per residenti e turisti.
Gli orari resteranno invariati rispetto agli anni precedenti, con ultima corsa prevista alle 21:20.
Sicurezza e gestione dei flussi
Tra le novità introdotte, particolare attenzione è stata dedicata alla gestione delle code nei periodi di maggiore affluenza, oltre al potenziamento degli standard di sicurezza e affidabilità dell’impianto.
Al via la stagione turistica
La riapertura della funicolare segna di fatto l’inizio della stagione primaverile, con Capri pronta ad accogliere i primi flussi turistici e a rimettere in funzione uno dei suoi servizi più iconici e strategici.