Epatite A, casi sotto controllo nel Salernitano: alta l’attenzione dopo il focolaio a Napoli

Sono al momento due i casi conclamati di Epatite A, con un terzo in fase di verifica, registrati presso l’ospedale Ruggi di Salerno.

Sono al momento due i casi conclamati di Epatite A, con un terzo in fase di verifica, registrati presso il reparto di infettivologia dell’Azienda Ospedaliera San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno.

Situazione diversa rispetto a Napoli

Il quadro nel territorio salernitano appare, al momento, sotto controllo e distinto rispetto a quanto sta accadendo a Napoli, dove si registra un vero e proprio focolaio, con numerosi casi concentrati in pochi giorni.

Secondo i dati raccolti dall’Asl, nella provincia di Salerno si contano circa dieci casi distribuiti nell’arco degli ultimi due mesi, senza picchi improvvisi. Tuttavia, resta alta l’attenzione, anche perché gli ultimi pazienti si sono presentati al pronto soccorso proprio negli ultimi giorni.

Possibile collegamento con il consumo di pesce crudo

Anche nel Salernitano non si esclude che il contagio possa essere legato al consumo di molluschi e frutti di mare crudi, ritenuti tra i principali veicoli del virus se provenienti da acque contaminate o da circuiti non certificati.

Controlli e monitoraggio

Alla luce dell’emergenza registrata nel Napoletano, è previsto un rafforzamento dei controlli anche nei mercati e nei punti vendita della provincia di Salerno, con particolare attenzione alla filiera dei mitili.

Le attività di monitoraggio saranno estese a tutta la Campania, con verifiche sulla tracciabilità e sulla corretta conservazione dei prodotti ittici, per prevenire l’immissione sul mercato di alimenti non sicuri.

Le raccomandazioni

Gli esperti invitano alla prudenza, soprattutto evitando il consumo di frutti di mare crudi o non certificati, al fine di ridurre il rischio di infezione e tutelare la salute pubblica.