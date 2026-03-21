Sorpreso in strada nonostante fosse sottoposto ai domiciliari con braccialetto elettronico: un 54enne è stato arrestato ad Agropoli dopo la violazione delle misure cautelari.

L’intervento

A notare l’uomo in giro per la città è stato un carabiniere libero dal servizio, che ha immediatamente segnalato la presenza del soggetto, già noto alle forze dell’ordine.

L’aggravamento della misura

Per il 54enne, identificato con le iniziali C.M., il Tribunale di Vallo della Lucania ha disposto l’aggravamento della misura cautelare: dai domiciliari è stato trasferito direttamente in carcere.

I precedenti

L’uomo era già finito più volte nei guai, collezionando quattro arresti in pochi mesi. Risulta indagato per atti persecutori, oltre che per molestie e minacce nei confronti dell’ex moglie e della figlia, e per reati come furto e danneggiamento.