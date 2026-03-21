Marcianise, finto raid armato per i social: denunciati due salernitani

Hanno seminato il panico nella notte simulando un’azione armata per girare video da pubblicare sui social.

MARCIANISE – Hanno seminato il panico nella notte simulando un’azione armata per girare video da pubblicare sui social: due uomini, originari della provincia di Salerno, sono stati denunciati dai Carabinieri per procurato allarme.

La bravata

I protagonisti, un 22enne e un 36enne, sono stati notati mentre percorrevano in moto le strade della zona mercato di Marcianise brandendo armi spianate.

La scena, apparsa reale agli occhi dei presenti, ha generato panico tra automobilisti e cittadini, che hanno contattato il 112 segnalando la presenza dei motociclisti armati.

Le indagini

All’arrivo sul posto, i Carabinieri non hanno trovato i responsabili, ma hanno immediatamente avviato le indagini raccogliendo testimonianze e elementi utili all’identificazione.

Poco dopo, i militari sono risaliti a un veicolo riconducibile ai due uomini, risultato noleggiato tramite una società collegata a uno degli indagati. La perquisizione ha portato al rinvenimento di quattro armi sceniche prive del tappo rosso: due pistole mitragliatrici, un fucile tipo Kalashnikov e una pistola a tamburo, tutte sequestrate.

La confessione

Una volta identificati, i due hanno ammesso le proprie responsabilità, spiegando di aver inscenato la scena esclusivamente per realizzare contenuti da diffondere online.

Per entrambi è scattata la denuncia per procurato allarme.