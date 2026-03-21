Momenti di forte tensione al pronto soccorso dell’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore, dove un 48enne originario di Tramonti ha dato in escandescenze seminando paura tra personale sanitario, pazienti e familiari.

L’aggressione

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo si sarebbe presentato in ospedale in stato di forte agitazione. In pochi minuti la situazione è degenerata: il 48enne avrebbe perso il controllo, aggredendo medici e infermieri e creando il panico, in particolare nell’area del triage.

L’intervento delle forze dell’ordine

La tensione ha reso necessario l’intervento della polizia, giunta sul posto per riportare la calma e mettere in sicurezza il reparto. L’uomo avrebbe però opposto resistenza anche agli agenti, arrivando a una colluttazione prima di essere definitivamente bloccato, come riportato da “Salerno in web”.

Condotto in commissariato, la sua posizione è ora al vaglio degli investigatori. Tra le ipotesi di reato figurano resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e interruzione di pubblico servizio.