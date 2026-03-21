Nola, messa in suffragio per Domenico: celebrazione il 14 aprile

La famiglia ha annunciato una messa in suffragio che sarà celebrata il prossimo 14 aprile, alle ore 19, presso la parrocchia Maria Santissima della Stella a Nola.

La comunità si prepara a stringersi nel ricordo di Domenico. La famiglia ha annunciato una messa in suffragio che sarà celebrata il prossimo 14 aprile, alle ore 19, presso la parrocchia Maria Santissima della Stella a Nola.

La celebrazione sarà presieduta dall’arcivescovo di Napoli, il cardinale Domenico Battaglia, e si preannuncia come un momento di forte partecipazione, non solo per i familiari ma anche per quanti hanno seguito con commozione la vicenda nelle ultime settimane.

Un momento di memoria condivisa

La scelta di Nola, luogo profondamente legato alla famiglia, rappresenta un punto di incontro tra dolore privato e memoria collettiva, offrendo alla comunità l’occasione di ritrovarsi e condividere un momento di riflessione.

Preghiera privata e cordoglio

Già nella giornata odierna è previsto un ulteriore momento di preghiera in forma privata, a conferma della volontà dei familiari di vivere il lutto anche in una dimensione più intima, accanto alle iniziative pubbliche.

Il ringraziamento ai media

Nel messaggio diffuso, la famiglia Caliendo ha espresso un sentito ringraziamento al mondo dell’informazione per la vicinanza e la sensibilità dimostrate.