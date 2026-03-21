Sant’Antonio Abate, due ecoisole intelligenti per rivoluzionare la raccolta rifiuti

Un investimento da 220mila euro per migliorare la raccolta dei rifiuti e il decoro urbano.

Un investimento da 220mila euro per migliorare la raccolta dei rifiuti e il decoro urbano. L’amministrazione comunale di Sant’Antonio Abate, guidata dalla sindaca Ilaria Abagnale, punta sull’innovazione con la realizzazione di due ecoisole informatizzate.

Le strutture sorgeranno in punti strategici del territorio: Largo Pertini, nell’area mercato, e via Casa Aniello, nella zona di largo Consan.

Tecnologia e sostenibilità

Non si tratta di semplici contenitori, ma di stazioni intelligenti progettate per rispondere a criticità storiche come degrado visivo, cattivi odori e abbandono incontrollato dei rifiuti.

Il sistema permetterà ai cittadini di conferire i rifiuti utilizzando la tessera sanitaria, garantendo così un processo tracciabile, rapido e sicuro. L’obiettivo è facilitare i comportamenti virtuosi e contrastare quelli scorretti.

Miglioramenti igienici e sicurezza

Le ecoisole saranno dotate di moduli chiusi che limiteranno la dispersione degli odori e impediranno agli animali di accedere ai rifiuti. Previsto anche un sistema di videosorveglianza attivo 24 ore su 24.

Un ulteriore vantaggio sarà la possibilità di conferire i rifiuti in qualsiasi momento della giornata, superando i limiti del calendario porta a porta.

La visione dell’amministrazione

«Non è solo un intervento tecnico, ma una scelta di visione», ha dichiarato la sindaca Abagnale, sottolineando l’obiettivo di rendere la città più pulita, ordinata e moderna.

Determinante il lavoro dell’Ufficio Ambiente, coordinato dall’ingegnere Antonio Abagnale, e l’impegno del vicesindaco Antonio Afeltra.

Un progetto più ampio

L’intervento si inserisce in una strategia più ampia di rigenerazione urbana, dove innovazione e qualità della vita procedono insieme, segnando un passo concreto verso una città più efficiente e sostenibile.