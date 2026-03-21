Sant’Antonio Abate, stop ai frutti di mare crudi: ordinanza del sindaco contro l’Epatite A

Il sindaco Ilaria Abagnale ha firmato l’ordinanza n. 32 che vieta la somministrazione e il consumo sul posto di frutti di mare crudi in tutti gli esercizi pubblici del territorio.

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Nuove misure a tutela della salute pubblica nel comune di Sant’Antonio Abate. Il sindaco Ilaria Abagnale ha firmato l’ordinanza n. 32 che vieta la somministrazione e il consumo sul posto di frutti di mare crudi in tutti gli esercizi pubblici del territorio.

L’aumento dei casi

Il provvedimento arriva a seguito delle comunicazioni della Regione Campania e dell’ASL Napoli 3 Sud, che hanno segnalato un incremento significativo dei casi di Epatite A a livello regionale.

Dall’inizio dell’anno, secondo i dati più recenti, sono stati registrati 52 casi, con un aumento che ha reso necessario l’intervento delle amministrazioni locali.

Misure urgenti e prevenzione

L’ordinanza, di carattere contingibile e urgente, punta a prevenire ulteriori contagi e a tutelare la salute della comunità. L’amministrazione invita inoltre i cittadini a evitare il consumo di frutti di mare crudi anche in ambito domestico.

Le raccomandazioni sanitarie

Diffuse anche le linee guida dell’ASL per un consumo alimentare sicuro: particolare attenzione deve essere riservata al lavaggio accurato e alla completa cottura di frutta, verdura e altri alimenti.

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