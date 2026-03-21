Scatta l’ora legale: lancette avanti di un’ora, ecco quando

In Italia torna l’ora legale: il cambio avverrà nella notte tra sabato 28 e domenica 29 marzo 2026.
Alle 2:00 le lancette andranno spostate avanti di un’ora, passando direttamente alle 3:00. Questo comporterà un’ora di sonno in meno, ma giornate più lunghe e luminose nelle ore serali.
Come funziona il cambio
Per molti dispositivi elettronici – come smartphone, computer e orologi connessi a internet – l’aggiornamento avverrà automaticamente.
Diverso il discorso per orologi analogici e apparecchi non collegati alla rete, che dovranno essere regolati manualmente.
Fino a quando dura
L’ora legale resterà in vigore fino all’ultima domenica di ottobre, quando si tornerà nuovamente all’ora solare.
Un appuntamento ormai consueto che segna l’avvicinarsi della stagione estiva e delle giornate più lunghe.