Scatta l’ora legale: lancette avanti di un’ora, ecco quando

Alle 2:00 le lancette andranno spostate avanti di un’ora, passando direttamente alle 3:00.

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In Italia torna l’ora legale: il cambio avverrà nella notte tra sabato 28 e domenica 29 marzo 2026.

Alle 2:00 le lancette andranno spostate avanti di un’ora, passando direttamente alle 3:00. Questo comporterà un’ora di sonno in meno, ma giornate più lunghe e luminose nelle ore serali.

Come funziona il cambio

Per molti dispositivi elettronici – come smartphone, computer e orologi connessi a internet – l’aggiornamento avverrà automaticamente.

Diverso il discorso per orologi analogici e apparecchi non collegati alla rete, che dovranno essere regolati manualmente.

Fino a quando dura

L’ora legale resterà in vigore fino all’ultima domenica di ottobre, quando si tornerà nuovamente all’ora solare.

Un appuntamento ormai consueto che segna l’avvicinarsi della stagione estiva e delle giornate più lunghe.

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