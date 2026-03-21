Trasporti, ripartono i collegamenti marittimi tra Salerno, Costiere e isole

Sono nuovamente operativi i collegamenti marittimi tra Salerno, la Costiera Amalfitana, la Costiera Sorrentina e Napoli.

Sono nuovamente operativi i collegamenti marittimi tra Salerno, la Costiera Amalfitana, la Costiera Sorrentina e Napoli. A darne notizia è Gennaro Esposito, componente del Consiglio di amministrazione di Alicost S.p.A..

Le tratte attive

Sono stati riattivati i collegamenti giornalieri tra Salerno, la “Divina” e Capri. Nei fine settimana, invece, tornano operative anche le tratte verso Ischia e Procida.

Dal Molo Masuccio di Salerno sono previste partenze per Capri alle ore 11:00, 12:00 e 16:10, mentre i collegamenti di ritorno dall’isola verso Salerno sono fissati alle 14:05 e alle 18:15.

Novità e servizi

Durante i weekend sarà attivata anche una nuova linea che collegherà Napoli e Positano.

Dal 1° aprile riprenderanno inoltre i tour turistici dedicati, mentre da metà giugno tornerà operativo anche il servizio del Metrò del Mare.