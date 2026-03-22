Proseguono gli accertamenti sulla morte di Emiliana Natale, la 45enne investita ad Angri lungo l’ex Statale 18. La Procura di Nocera Inferiore ha disposto nuovi approfondimenti per chiarire ogni dettaglio della tragedia.

Perizie tecniche e autopsia

Lunedì sarà conferito l’incarico al medico legale Pietroantonio Ricci per eseguire l’autopsia, mentre all’ingegnere Giuseppe De Falco spetterà il compito di ricostruire la dinamica dell’incidente.

Gli accertamenti dovranno stabilire le cause precise del decesso e il ruolo avuto dai due veicoli coinvolti, oltre alle condizioni della strada e alla condotta dei conducenti.

Sequestrati i cellulari

Nel frattempo, gli inquirenti hanno disposto il sequestro dei telefoni cellulari dei due indagati per omicidio stradale: un 26enne di Angri e un 47enne di Sarno.

Un passaggio ritenuto fondamentale per verificare eventuali distrazioni o elementi utili a ricostruire quanto accaduto.

Una dinamica ancora da chiarire

Tra gli aspetti più delicati dell’inchiesta, resta da comprendere come sia stato possibile che il corpo della donna sia stato trascinato per oltre un chilometro senza che il conducente del secondo veicolo se ne accorgesse.

La 45enne, insegnante, era stata inizialmente trasportata all’ospedale di Nocera Inferiore e successivamente trasferita al Cardarelli di Napoli, dove è deceduta a causa delle gravi lesioni riportate.

Attesa per i funerali

La comunità resta in attesa degli esiti degli accertamenti, mentre i funerali dovrebbero svolgersi nei prossimi giorni. La vittima lascia il marito e due figli piccoli.