La Procura di Roma ha aperto un’inchiesta sull’esplosione avvenuta in un casolare nel parco degli Acquedotti, costata la vita a due persone. Tra le vittime anche un uomo originario di Nola.

Le indagini

L’inchiesta è coordinata dal pool antiterrorismo della Procura. Al momento non risultano indagati, mentre è stata disposta l’autopsia sui corpi per chiarire le cause della morte.

Secondo le prime ipotesi investigative, le vittime potrebbero essere rimaste coinvolte nell’esplosione mentre si trovavano all’interno dell’edificio abbandonato.

Le vittime

Si tratta di Sara Ardizzone, 36 anni, e Alessandro Mercogliano, 53 anni, quest’ultimo originario di Nola. I due sarebbero stati identificati grazie ad alcuni segni distintivi, in assenza di documenti.

Entrambi erano ritenuti vicini ad ambienti anarchici.

Gli sviluppi

Nelle ultime ore sono state eseguite diverse perquisizioni per ricostruire contatti e frequentazioni delle vittime. Intanto, al Viminale è stata convocata una riunione del Comitato di Analisi strategica antiterrorismo.

Le indagini proseguono per chiarire con precisione dinamica e contesto dell’esplosione.