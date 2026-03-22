Tragedia a Roccapiemonte, nella frazione di Casali, dove si è verificato un grave incidente stradale costato la vita a un centauro.

La dinamica

Secondo le prime informazioni, il motociclista sarebbe rimasto coinvolto in un sinistro le cui cause sono ancora in fase di accertamento. L’impatto si è rivelato fatale.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Presenti anche le forze dell’ordine per i rilievi e la gestione della viabilità.

Indagini in corso

Sono in corso accertamenti per ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente e chiarire eventuali responsabilità.