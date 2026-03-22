Drammatico incidente a Napoli, dove intorno alle 19.30 due donne hanno perso la vita dopo essere state investite da un’auto in corsa su Corso Garibaldi.

Secondo le prime informazioni, il veicolo avrebbe travolto le vittime a forte velocità. Una donna di 57 anni è morta sul colpo, mentre l’altra, del 1974, è deceduta dopo il trasporto presso l’Ospedale del Mare.

Sul posto sono intervenuti carabinieri, polizia municipale e sanitari del 118. L’area è stata transennata e il traffico risulta fortemente rallentato.

Disagi anche per la viabilità e il trasporto pubblico: i bus sostitutivi sulla tratta Napoli–Villa Regina sono stati deviati con partenza da via Galileo Ferraris.