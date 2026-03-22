Serata di grande sport al Palacoscioni di Nocera Inferiore, dove il pugilato è tornato protagonista con un match atteso e ricco di emozioni.

Il match

Sul ring, La Femina ha affrontato Simone Rao per il titolo WBC International Silver dei pesi piuma, al termine di un incontro intenso e combattuto.

Dopo un avvio equilibrato, con Rao capace di mettere in difficoltà l’avversario nelle prime riprese, La Femina ha progressivamente preso il controllo del match, imponendo ritmo e potenza.

Il momento decisivo

La svolta è arrivata all’ottavo round, quando una serie di colpi ha messo in crisi Rao, costretto a cedere dopo due conteggi, portando alla conclusione anticipata dell’incontro.

Il ritorno al successo

Per La Femina si tratta di un risultato importante, frutto di un percorso di preparazione e rilancio dopo le difficoltà affrontate negli ultimi anni.

Gli altri incontri

Nel corso della serata spazio anche ad altri protagonisti della boxe nazionale, con incontri spettacolari e risultati di rilievo, tra cui la vittoria di Giacomo Micheli, che ha conquistato il titolo italiano.

Il pubblico

Sugli spalti, grande partecipazione di tifosi arrivati anche da Pagani, che hanno sostenuto il proprio beniamino in una serata che ha riportato entusiasmo e passione attorno al pugilato locale.