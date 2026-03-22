Eseguita un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo, gravemente indiziato di diversi reati, tra cui tentato furto aggravato, lesioni personali e tentata rapina.
Il provvedimento è stato eseguito dagli agenti del Commissariato di Polizia di Stato di Pompei su disposizione del Gip del Tribunale di Torre Annunziata, su richiesta della Procura.
Gli episodi contestati
Il primo fatto risale all’11 ottobre 2025 presso la stazione della Circumvesuviana di Leopardi. Secondo la ricostruzione investigativa, l’indagato avrebbe tentato di sottrarre del denaro a un anziano. Scoperto, avrebbe reagito con violenza, provocando alla vittima gravi ferite dopo una caduta sui binari.
Il secondo episodio si sarebbe verificato il 24 dicembre 2025, sempre a Pompei, dove l’uomo avrebbe tentato di impossessarsi di una piccola somma di denaro ai danni di un’altra persona, senza riuscire nel suo intento.
Le indagini
Le attività investigative, basate su testimonianze e accertamenti di polizia giudiziaria, hanno consentito di raccogliere elementi ritenuti rilevanti a carico dell’indagato.
Il provvedimento
Al termine degli accertamenti, l’uomo è stato arrestato e trasferito presso il carcere di Napoli Poggioreale.
Il procedimento è attualmente nella fase delle indagini preliminari e, come previsto dalla legge, vale il principio della presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.