Un 25enne è stato rinviato a giudizio con rito immediato nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura di Nocera Inferiore. Il procedimento riguarda presunti comportamenti illeciti nei confronti di un minore.
L’origine dell’inchiesta
Le indagini, condotte dalla Squadra Mobile di Salerno e dal commissariato di Sarno, hanno preso avvio dalla segnalazione del padre del ragazzo.
Alcuni elementi ritenuti anomali avrebbero spinto il genitore a rivolgersi alle autorità, fornendo materiale utile agli investigatori per avviare gli accertamenti, come riportato da “Il Mattino“.
Le verifiche investigative
Il minore è stato ascoltato più volte dagli inquirenti, anche con il supporto di specialisti, al fine di chiarire i fatti e ricostruire eventuali responsabilità. Le dichiarazioni rese hanno contribuito a delineare il quadro investigativo.
Nel corso delle attività sono emersi ulteriori elementi che hanno portato ad approfondimenti su altri possibili episodi, tuttora al vaglio degli investigatori.
Il procedimento
La Procura ha quindi richiesto il giudizio immediato, ritenendo sussistenti elementi sufficienti per sostenere l’accusa in sede processuale. Il procedimento si svolgerà davanti al Tribunale di Nocera Inferiore.
Resta fermo il principio della presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva.