La manifestazione trasformerà piazza 5 Maggio e le vie della città in un palcoscenico ricco di musica, spettacoli e intrattenimento.

Polizia locale ancora impegnata nell’azione di prevenzione e repressione contro il fenomeno della contraffazione e della frode. Ancora una volta in azione i caschi bianchi guidati dal comandante, il Capitano Rosario Cascone. L’azione di polizia è avvenuta durante i festeggiamenti parolai di San Giovanni Battista, tra Corso Vittorio Emanuele e Via Giudici...