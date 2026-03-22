La Scafatese conquista la promozione matematica in Serie C, centrando l’obiettivo stagionale con alcune giornate d’anticipo.
Il verdetto
Decisiva la vittoria per 4-2 contro il Monastir, unita al pareggio tra Trastevere e Ischia. Un risultato che rende irraggiungibile la capolista e chiude definitivamente i giochi nel girone.
Un traguardo che arriva alla 28ª giornata, confermando il dominio della squadra nel corso del campionato.
Una stagione vincente
La promozione rappresenta il coronamento di un percorso solido e continuo, costruito sin dalle prime giornate e accompagnato da risultati costanti.