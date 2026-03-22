Un’area di circa 7.500 metri quadrati in via Sant’Antonio Abate, a Scafati, è stata posta sotto sequestro dai Carabinieri del NOE per stoccaggio illecito di rifiuti provenienti da lavori di demolizione.

Il sequestro

Secondo quanto emerso dai controlli, circa 1.500 metri cubi di materiali derivanti dagli interventi di rifacimento della rete fognaria sarebbero stati depositati senza alcuna autorizzazione comunale. L’area, infatti, non risultava concessa per questo tipo di utilizzo da Palazzo Mayer.

Le verifiche hanno accertato l’assenza dei permessi e una gestione irregolare dei rifiuti, trasformando un cantiere pubblico in un caso di rilievo ambientale e amministrativo.

Disagi e preoccupazioni

L’episodio ha avuto ripercussioni anche sui residenti della zona, già alle prese con disagi legati ai lavori sulla rete fognaria promossi dalla Regione Campania.

Il sequestro rischia ora di rallentare ulteriormente gli interventi, anche se i cittadini auspicano maggiore controllo e trasparenza nella gestione dei cantieri.

Le reazioni e i prossimi passi

L’azienda coinvolta ha avviato le procedure per ottenere il dissequestro dell’area, mentre esponenti politici locali hanno sottolineato la necessità di risolvere rapidamente la vicenda per consentire la ripresa dei lavori.

Al centro dell’attenzione resta ora la rimozione dei materiali stoccati illegalmente e il ripristino della legalità nel cantiere, con l’obiettivo di portare a termine le opere senza ulteriori criticità per la comunità.