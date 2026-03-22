Preoccupazione per le condizioni della Strada Statale 18 nel tratto compreso tra Cava de’ Tirreni e Vietri sul Mare, dove il manto stradale presenta numerose criticità.
Strada dissestata e pericolosa
Avvallamenti, rattoppi irregolari e difformità lungo la carreggiata stanno trasformando l’arteria in un potenziale rischio per la sicurezza di automobilisti, motociclisti e ciclisti.
Le problematiche sarebbero riconducibili ai lavori effettuati nei mesi scorsi, i cui interventi di ripristino risultano, in diversi punti, eseguiti in modo approssimativo.
Le segnalazioni
A rilanciare l’allarme sono alcuni consiglieri di opposizione, che evidenziano come le condizioni attuali della strada possano aumentare il rischio di incidenti su un tratto già noto per numerosi sinistri, anche gravi.
Richiesta di interventi urgenti
Alla luce della situazione, viene sollecitato un intervento immediato per il rifacimento del manto stradale e la messa in sicurezza dell’intero tratto.