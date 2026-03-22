Un messaggio breve, apparentemente innocuo: “Devo pagare il dentista, la carta è bloccata. Mi aiuti?”. Poi la richiesta urgente di denaro. È così che si presenta una nuova ondata di truffe che sta colpendo Salerno e l’intera provincia.

Il meccanismo della truffa

I malintenzionati clonano profili WhatsApp, utilizzando nomi, foto e contatti reali per scrivere a familiari e amici della vittima. Il messaggio sembra autentico, ma dietro si nasconde un raggiro ben organizzato.

Dopo il primo contatto, vengono forniti Iban e dettagli per il pagamento, spesso con la scusa di un’urgenza. Chi cade nel tranello invia denaro direttamente ai truffatori.

Segnalazioni in aumento

Negli ultimi giorni le segnalazioni si sono moltiplicate in tutta la provincia, da Scafati fino a Sapri, segno di un fenomeno sempre più diffuso.

Attenzione anche agli Sms

Non solo WhatsApp: continuano a circolare anche Sms fraudolenti che segnalano falsi movimenti bancari, invitando a contattare numeri telefonici. In questi casi, le vittime rischiano di fornire dati sensibili e credenziali.

L’invito alla prudenza

Le autorità raccomandano di verificare sempre le richieste di denaro, contattando direttamente la persona interessata, e di non condividere mai informazioni personali o bancarie.