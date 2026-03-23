Adagiato sulle colline della Valle del Calore, Castel San Lorenzo è uno dei borghi più autentici dell’entroterra cilentano, dove tradizione agricola e identità culturale si intrecciano da generazioni.

Un centro storico ricco di fascino

Il borgo conserva un impianto tipico fatto di vicoli in pietra, scalinate e piccole piazze. Tra i luoghi più significativi:

  • La Chiesa Madre di San Giovanni Battista
  • La Chiesa dei Santi Cosma e Damiano
  • Antichi palazzi legati alla famiglia Carafa, testimonianza del passato nobiliare

Tradizioni vive e identità locale

Le feste patronali rappresentano momenti centrali per la comunità, tra processioni, musica e piatti tipici. Particolarmente suggestive le “cente votive”, strutture decorative portate in corteo. Non mancano eccellenze artigianali come il torrone tradizionale.

Natura e attività all’aria aperta

A pochi passi dal centro scorre il fiume Calore, ideale per escursioni, passeggiate e river trekking. L’area offre scorci incontaminati e la possibilità di visitare un antico mulino, simbolo della tradizione contadina locale.

Il simbolo: il vino

Il vero protagonista resta il Barbera DOC di Castel San Lorenzo, espressione della vocazione vitivinicola del territorio. La storica cantina sociale, nata negli anni ’60, ha contribuito a rendere questo vino un punto di riferimento per l’intero Cilento interno.

Come arrivare

Il borgo è facilmente raggiungibile dall’autostrada A2 con uscita a Battipaglia o Eboli, proseguendo poi verso gli Alburni. In alternativa, collegamenti ferroviari fino a Salerno o Battipaglia e autobus verso l’area cilentana.

Redazione

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