Il freddo tardivo registrato negli ultimi giorni non sarà un episodio isolato. A partire da giovedì, infatti, correnti di origine artica raggiungeranno il Mediterraneo, determinando un deciso peggioramento delle condizioni meteo anche in Campania.

Si prevedono un sensibile rinforzo dei venti e un brusco calo delle temperature, con valori che faranno registrare un ritorno a condizioni tipicamente invernali. Il quadro meteorologico sarà caratterizzato da rovesci e temporali diffusi, con possibili grandinate a carattere locale.

Non si escludono nevicate, che potranno spingersi fino a quote collinari, intorno ai 700-800 metri. L’ondata di maltempo interesserà non solo la giornata di giovedì, ma anche la prima parte del fine settimana.

Per aggiornamenti e informazioni più dettagliate sull’evoluzione, si consiglia di consultare i bollettini meteo regionali.