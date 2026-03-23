Si terranno domani mattina i funerali di Antonio Capaldo, il giovane di 17 anni tragicamente scomparso a seguito di un grave incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di ieri lungo la strada provinciale tra Nocera Inferiore e Roccapiemonte.

La comunità, profondamente scossa, si sta stringendo in queste ore attorno alla famiglia del ragazzo: il padre Carmine, la madre Carmela, la sorella Rachele, la nonna e la fidanzata Annabella. Numerosi i messaggi di cordoglio e vicinanza che stanno arrivando da amici e concittadini, che lo ricordano come un ragazzo solare e benvoluto.

La camera ardente è stata allestita presso l’obitorio dell’Ospedale Umberto I di Nocera Inferiore. Le esequie saranno celebrate domani alle ore 9:30 nella chiesa di Santa Maria Maggiore.

Le indagini

Sono ancora in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri per chiarire la dinamica dell’incidente. Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e analizzando ogni elemento utile a ricostruire quanto accaduto.

Nel frattempo, il Comune di Roccapiemonte ha proclamato il lutto cittadino in segno di rispetto e partecipazione al dolore della famiglia, interpretando il sentimento di un’intera comunità colpita da una perdita così improvvisa.