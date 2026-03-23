I carabinieri di Maiori hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo, identificato con le iniziali S.C., arrestato a Nocera Inferiore.

Il provvedimento è stato disposto dal Tribunale di Salerno su richiesta della Procura, con accuse di furto aggravato e false dichiarazioni sulla propria identità.

Secondo quanto ricostruito dai militari, tra giugno e agosto 2025 l’uomo si sarebbe reso responsabile del furto di tre motocicli parcheggiati tra Maiori, Cetara e Vietri sul Mare.

Inoltre, nel novembre dello stesso anno, durante un controllo a Vietri sul Mare, avrebbe fornito false generalità ai carabinieri.

Le indagini hanno portato all’emissione della misura cautelare, eseguita nelle scorse ore.