Domenica di relax per Giovanni Manna, direttore sportivo della SSC Napoli, che ha fatto tappa ad Angri.

Il dirigente azzurro è stato ospite del ristorante Dalla padella alla brace, dove ha trascorso alcune ore tra buon cibo e momenti di convivialità.

A raccontarlo sono stati gli stessi titolari del locale, che sui social hanno condiviso un messaggio di ringraziamento per la visita, sottolineando l’onore di aver accolto il ds partenopeo tra “chiacchiere, sorrisi e specialità di carne”.

Un pranzo informale che non è passato inosservato tra i tifosi, sempre attenti ai movimenti dei protagonisti del mondo azzurro.