Mattinata surreale alla Motorizzazione Civile di Napoli, dove centinaia di candidati agli esami teorici per la patente si sono trovati davanti a una situazione inattesa.
All’ingresso, infatti, i sistemi di controllo avrebbero segnalato anomalie legate ai jeans, impedendo l’accesso a chi li indossava. Il risultato è stato il caos: ragazzi costretti a cambiarsi sul posto, a scambiarsi pantaloni o a trovare soluzioni improvvisate pur di non perdere l’esame.
In coda, giovani provenienti da diversi centri dell’area metropolitana, tra cui Pozzuoli, Castellammare di Stabia, Pompei e Torre del Greco.
Molti lamentano la totale assenza di comunicazioni preventive e disagi notevoli, tra lunghe attese e momenti di tensione.
Secondo le prime ipotesi, il problema sarebbe legato ai metal detector, che rileverebbero componenti metalliche nei jeans come elementi sospetti. Al momento, però, non sono arrivate comunicazioni ufficiali per chiarire quanto accaduto.