A Nocera Inferiore partono i lavori a piazza Sant’Antonio: intervento da 300 mila euro per decoro, sicurezza e nuovi spazi pubblici

Intervento nel cuore storico della città

Sono iniziati i lavori di riqualificazione di piazza Sant’Antonio, nel centro storico di Nocera Inferiore, nel rione Arenula ai piedi del Parco Fienga e dominato dalla chiesa di Sant’Antonio. L’intervento, dal valore di circa 300 mila euro, punta a restituire decoro, funzionalità e fruibilità a uno spazio che negli anni ha mostrato evidenti segni di deterioramento.

Pavimentazione, verde e nuovi servizi

Il progetto prevede la sistemazione della pavimentazione in basoli e sanpietrini, il ripristino delle aree dissestate e il rinnovo delle zanelle per il deflusso delle acque piovane. Previsti anche interventi sulle aiuole con nuove piantumazioni mediterranee, illuminazione a raso, spazi per bambini e attività sportive, oltre a nuovi elementi di arredo urbano e una riorganizzazione dei parcheggi.

Sguardo alla città e alla caserma Tofano

Il cantiere sarà organizzato per limitare i disagi ai residenti, garantendo accessi e sicurezza. L’intervento rappresenta un passo concreto nella valorizzazione degli spazi pubblici, mentre l’amministrazione guidata da Paolo De Maio conferma attenzione anche al recupero di siti strategici come la Caserma Tofano.

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