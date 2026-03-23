Nuova rapina lungo l’Autostrada A3, all’altezza dell’area di servizio Alfaterna, tra Cava de’ Tirreni e Nocera Superiore.

Quattro persone armate, con volto coperto e guanti, hanno assaltato il distributore poco dopo le 21, minacciando i dipendenti con una pistola e facendosi consegnare l’incasso della giornata, ancora in fase di quantificazione ma pari a diverse migliaia di euro. La banda è poi fuggita a bordo di una Fiat 500L bianca.

Si tratta del quinto colpo in pochi giorni ai danni di aree di servizio tra l’Agro nocerino-sarnese e il salernitano: episodi analoghi si sono verificati anche a Nocera Inferiore, Sarno e ancora a Nocera Superiore.

Poche ore prima dell’assalto in autostrada, un’altra rapina era stata messa a segno in via XXV Luglio, sempre tra Nocera Superiore e Cava de’ Tirreni, come riportato da “Il Mattino“.

Sui fatti indagano carabinieri e polizia: al vaglio le immagini delle telecamere e le testimonianze. Non si esclude l’azione di bande organizzate provenienti dall’area napoletana, sulla base delle modalità operative simili ad altri colpi registrati negli ultimi mesi.