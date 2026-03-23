La comunità di Nocera Superiore si prepara ad accogliere un’iniziativa dedicata a legalità e tutela degli animali.

Il 9 aprile, alle ore 11, presso la Chiesa di San Michele Arcangelo, si terrà “Carabinieri in Divisa”, evento promosso dall’associazione Gli Amici di Oreo in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Fresa-Pascoli e l’Arma dei Carabinieri.

L’appuntamento punta a far conoscere il ruolo delle unità cinofile nelle attività di sicurezza e soccorso, sensibilizzando in particolare i più giovani al rispetto delle regole e degli animali.

L’iniziativa è aperta al pubblico e rappresenta un momento di confronto tra cittadini, scuola e istituzioni.

Redazione

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