A Pagani Vincenzo Calce rilancia il progetto civico e apre a un passo indietro: “Prima il progetto, poi i nomi”

“Prima il progetto, poi i nomi”

A Pagani Vincenzo Calce rompe gli indugi e chiarisce la propria posizione nel quadro politico cittadino, rilanciando con forza il percorso di Progetto Civico 2030. Il principio indicato è netto e non negoziabile: “Prima viene il progetto, poi i nomi”.

Dopo l’esperienza elettorale del 2020, Calce si dice pronto anche a fare un passo indietro, se necessario per rafforzare il centrodestra e consolidare un’alleanza fondata su credibilità e visione condivisa: “Il bene della città viene prima di tutto. Se serve, sono disponibile anche a fare un passo indietro per costruire un percorso serio e unitario”.

“L’unità del centrodestra è solida”

Un messaggio chiaro arriva anche sullo stato della coalizione: “L’unità del centrodestra c’è, esiste ed è salda e solida. Non sono abituato a guardare in casa altrui, ma è evidente che altrove si registrano molti candidati e nessun vero progetto”.

Calce sottolinea come il confronto con Nicola Campitiello e Salvatore Cascone sia partito da basi concrete: “Con Campitiello e Cascone si è parlato prima di progetto. È questo che dà forza e credibilità a un percorso politico. Altrove, invece, si parla solo di candidati e spesso manca anche il coraggio di metterci la faccia”.

Critiche agli avversari e sostegno a Campitiello

Non manca un passaggio critico verso gli altri schieramenti: “Chi sostiene un candidato trasformato in civico era già parte dell’attuale amministrazione, che nel frattempo ha perso pezzi. È un dato politico evidente”.

Per Calce, il quadro è chiaro: “L’unica coalizione che oggi si rafforza in termini di credibilità è quella che si riconosce in Progetto Civico 2030”.

Infine, il riconoscimento diretto a Nicola Campitiello: “È l’unico che, fino a oggi, ha dimostrato concretamente presenza e disponibilità a mettersi in gioco per la città. Ritengo abbia le capacità e la credibilità per guidare questo percorso”. Un intervento che segna un passaggio politico rilevante e che potrebbe contribuire a ridefinire gli equilibri del centrodestra cittadino nei prossimi giorni.

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