È stata ribattezzata “Pioppina” la giovane tartaruga marina recuperata nella giornata di ieri lungo il tratto di costa tra Casalvelino e Pioppi.
L’animale è stato segnalato da alcuni cittadini ai volontari locali, che sono intervenuti rapidamente fornendo anche un primo soccorso. La tartaruga presentava diverse parti del corpo aggrovigliate tra cordame e altri materiali, una condizione che ne comprometteva i movimenti.
Il salvataggio
I volontari dell’ENPA Salerno hanno poi recuperato l’esemplare, affidandolo al centro di recupero Stazione Zoologica Anton Dohrn di Portici, dove ha ricevuto le prime cure, come riportato da “Salernotoday”.
Dai primi controlli sono emerse una malformazione a una pinna anteriore e diverse lesioni, probabilmente causate proprio dallo stato di intrappolamento in cui si trovava.
Le condizioni della tartaruga saranno monitorate nei prossimi giorni. I volontari hanno voluto ringraziare pubblicamente i cittadini che hanno segnalato la presenza dell’animale, sottolineando l’importanza della collaborazione per interventi tempestivi in situazioni simili.