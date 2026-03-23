Una banca dati tributaria per stanare gli evasori. La triade commissariale, che guida la città di Pagani, ha affidato alla "Area Riscossioni", società che si è aggiudicata la gara, il compito di organizzare in una vera e propria "anagrafe dei contribuenti" tutte quelle informazioni suo ogni cittadino, che finora erano a disposizione dei diversi uffici comunali ma che venivano utilizzate in maniera frammentaria. Il lavoro è già a buon punto e si sta già procedendo al recupero dell'Ici 2006, che era a forte rischio prescrizione. Un'operazione che dovrebbe...