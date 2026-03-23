Momenti di grande tensione all’alba a Pozzano, lungo il tratto panoramico tra Castellammare di Stabia e la penisola sorrentina.

Intorno alle 6:18, alcuni passanti hanno udito grida disperate provenire da uno strapiombo roccioso: un uomo era sospeso nel vuoto e chiedeva aiuto. Immediato l’allarme al 112.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno individuato un 48enne originario di Vico Equense, scomparso da alcuni giorni. L’uomo si trovava in bilico su uno sperone di roccia, a diversi metri di altezza, e minacciava di lasciarsi cadere.

I militari hanno affrontato una risalita complessa e pericolosa, tra rocce instabili, riuscendo a raggiungerlo e a bloccarlo in un momento cruciale. Per diversi minuti hanno cercato di rassicurarlo e tenerlo calmo, evitando il peggio.

Determinante l’arrivo dei vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza il 48enne con apposite imbracature. Successivamente l’uomo è stato affidato ai sanitari del 118 e trasportato all’Ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia per gli accertamenti.