Si ferma al 39,25% l’affluenza alle urne in provincia di Salerno alle 23 di domenica, alla chiusura della prima giornata di voto per il referendum sulla giustizia.
Il dato, diffuso dal Ministero dell’Interno, evidenzia una crescita costante durante la giornata: 10,99% alle 12 e 30,84% alle 19.
Tra i centri con maggiore partecipazione spiccano Salerno (47,22%), Pellezzano (45,93%), Baronissi (45,78%) e Cava de’ Tirreni (44,02%).
Affluenze più basse nei piccoli comuni, tra cui Santomenna (26,03%) e Monteforte Cilento (25,55%).
Nei principali centri urbani: Battipaglia al 39,99%, Nocera Inferiore al 40,15% e Scafati al 37,23%.
Le operazioni di voto riprenderanno oggi lunedì 23 marzo dalle 7 alle 15.