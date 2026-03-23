Vittoria netta del “no” al referendum anche in provincia di Salerno, in linea con il dato nazionale.
Nel territorio provinciale, su 525 sezioni scrutinate, il “no” si attesta al 58,38%, mentre il “sì” si ferma al 41,62%. Un risultato che conferma un orientamento chiaro dell’elettorato.
Ancora più marcato il dato nel capoluogo Salerno: su 127 sezioni su 151, il “no” raggiunge il 62,61%, contro il 37,39% dei voti favorevoli alla riforma.
A livello nazionale, il “no” supera il 54%, consolidando un risultato omogeneo anche su scala locale.