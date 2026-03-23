Un messaggio di allerta sta circolando sui social a Salerno, in particolare nei gruppi Facebook locali, dove si parla della presenza di un uomo che avrebbe tentato di avvicinare alcuni bambini nei pressi del Parco del Mercatello.
A lanciare l’allarme è stata una donna, che ha raccontato un presunto tentativo di rapimento, dichiarando di aver già segnalato l’episodio alle forze dell’ordine.
Sulla vicenda sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri, coordinati dal comandante della Compagnia di Salerno. Al momento, l’episodio resta al vaglio degli investigatori per verificarne l’effettiva fondatezza.