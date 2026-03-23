Partiti i primi interventi di rifacimento del manto stradale a Sant’Antonio Abate.

Le operazioni sono iniziate in via Casa Salese, dove gli operai sono impegnati nella posa del nuovo asfalto. Si tratta di un intervento volto a migliorare la viabilità e le condizioni delle strade cittadine.

Soddisfazione da parte dell’amministrazione comunale guidata dalla sindaca Ilaria Abagnale, che ha sottolineato l’importanza del lavoro svolto in sinergia tra Ufficio Tecnico e settore Manutenzione.

L’obiettivo è procedere rapidamente per ridurre i disagi ai cittadini e restituire un territorio più sicuro e decoroso.