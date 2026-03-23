Dopo sedici anni, la Scafatese torna ufficialmente tra i professionisti. Un traguardo atteso, costruito con sacrificio e passione, che riporta entusiasmo in tutta Scafati.
Una città in festa
Allo stadio “Vitiello” si è vissuta una giornata carica di emozioni. Fin dal mattino, strade e balconi si sono colorati di gialloblù, mentre l’attesa cresceva minuto dopo minuto.
Il campo e l’esplosione di gioia
Al fischio finale è esplosa la festa: tifosi in campo, abbracci e lacrime per una promozione che segna una vera rinascita sportiva.
Il progetto
Determinante il lavoro della società guidata dal presidente Felice Romano, che ha rilanciato ambizioni e prospettive del club in tempi rapidi.
La Serie C è solo un punto di partenza: la Scafatese guarda già avanti, con l’obiettivo di consolidarsi e continuare a crescere.