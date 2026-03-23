La fortuna fa tappa a Scafati, dove un sistema giocato presso una ricevitoria locale ha centrato una vincita complessiva di 42.724 euro al SuperEnalotto.

Il sistema, composto da un integrale da 8 numeri con 20 Superstar, ha generato numerose combinazioni vincenti: 120 “punti 4”, 320 “punti 3” e 120 “punti 2”.

La giocata, dal costo complessivo di 840 euro, era suddivisa in 84 quote da 10 euro ciascuna. Ogni quota ha fruttato una vincita di circa 508 euro.

A festeggiare sono 35 clienti della ricevitoria, mentre le restanti quote sono state acquistate anche in altre parti d’Italia, inclusa una parte tramite gioco online.

Redazione

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