La fortuna fa tappa a Scafati, dove un sistema giocato presso una ricevitoria locale ha centrato una vincita complessiva di 42.724 euro al SuperEnalotto.
Il sistema, composto da un integrale da 8 numeri con 20 Superstar, ha generato numerose combinazioni vincenti: 120 “punti 4”, 320 “punti 3” e 120 “punti 2”.
La giocata, dal costo complessivo di 840 euro, era suddivisa in 84 quote da 10 euro ciascuna. Ogni quota ha fruttato una vincita di circa 508 euro.
A festeggiare sono 35 clienti della ricevitoria, mentre le restanti quote sono state acquistate anche in altre parti d’Italia, inclusa una parte tramite gioco online.