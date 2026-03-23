Attimi di paura a Torre Annunziata, dove una donna e il figlio 13enne sono stati aggrediti con un’arma da taglio da un vicino di casa.

L’episodio è avvenuto in pieno giorno in corso Vittorio Emanuele III, all’interno dello stesso stabile in cui vive l’aggressore, un 41enne già individuato dalla polizia.

Secondo una prima ricostruzione, la donna, 37 anni, è stata colpita più volte, riportando ferite che, pur serie, non hanno interessato organi vitali. Il figlio è rimasto coinvolto riportando lesioni superficiali.

Madre e figlio sono stati soccorsi e trasferiti all’Ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia: la donna è ricoverata in codice giallo, il ragazzo in codice verde. Nessuno dei due è in pericolo di vita.

Sull’accaduto indagano gli agenti della Polizia di Stato, che stanno ricostruendo dinamica e movente dell’aggressione.